شكرا لبحثكم عن خبر خلال دقيقة فقط .. شاهد كيف ‏سُرقت سيارة من يمني مقيم في الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعرض مغترب يمني مقيم بالسعودية الى سرقة سيارة يستخدمها في عمله باحدى الشركات في الرياض.

وقال المغترب اليمني لـ"المشهد اليمني" ان السيارة تخص الشركة التي يعمل فيها , سرقت منه اثناء استخدامه لها عندما اوقفها في وضع التشغيل بجوار احدى المحلات .

ويظهر في الفيديو المسجل من كاميرا المحل كيف استغل السارق كون السيارة في وضع التشغيل ليقوم بسرقتها بسرعة وفي وضح النهار.

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