شكرا لبحثكم عن خبر بعد ظهوره في مديرية الحزم بالجوف.. اللواء أمين الوائلي يبشر بأيام قادمة مليئة بالمفاجآت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بشّر القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي اليمنيين بالنصر القريب والمؤزّر، مؤكدا أن الأيام القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت التي انتظرها أبناء الشعب اليمني.

وأكد الوائلي أن أبطال الجيش يحققون انتصارات مستمرة على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الجوف، ويسطرون بطولات عظيمة.

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وأوضح أن مليشيا الحوثي في محافظة الجوف تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والمواقع، لافتا إلى أنها تعيش في أضعف حالاتها.

ولفت إلى أن أبطال الجيش يتمتعون بمعنويات عالية، وعازمون على المضي قدما في استعادة مؤسسات الدولة وتحرير كل تراب الوطن من المليشيا المتمردة.

وقد ظهر اللواء الوائلي اليوم الاثنين في مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف على رأس قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد دحر الميليشيا الحوثي من مساحات واسعة في المحافظة.