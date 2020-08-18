شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بكورونا في اليمن .. آخر مستجدات الوباء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا في اليمن، اليوم الأثنين، تسجيل 13 إصابة و 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في اليمن.
وقالت في نشرتها اليومية على "تويتر"، إنها سجيلت (13) حالة إصابة جديدة، 10 منها في حضرموت وحالة في شبوو وحالتين اصابة في مأرب.
وأوضحت أنها سجلت (5) حالات وفاة ثلاث منها في حضرموت وحالة واحدة في عدن واخرى في المهرة.
وأضافت اللجنة الوطنية، انها سجلت (32) حالة شفاء، منها 20 في عدن، و10 في حضرموت وحالتي شفاء في المهرة.
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن إلى (1882) منها (535) وفاة و(1045).
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