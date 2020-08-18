شكرا لبحثكم عن خبر انتصارات كبيرة للجيش في جبهة قانية ومليشيا الحوثي تلوذ بالفرار من مواقعها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي، تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير مواقع واسعة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وذكرت المصادر أن عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة لقو مصرعهم، اليوم الاثنين، بغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة قانية.

واستهدفت الغارات تجمعات المليشيا في مواقع متفرقة بجبهة قانية، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وأكد موقع الجيش الوطني، أن القوات الحكومية مسنودة برجال سيطروا على مواقع جديدة في قانية، والمليشيا المتمردة، التي تلوذ بالفرار، عقب تكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة، بنيران الجيش، وغارات التحالف.