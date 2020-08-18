شكرا لبحثكم عن خبر السفير البريطاني يعلق على مقتل الطبيب اليمني بطريقة وحشية في البيضاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون إن اليمن بحاجة إلى السلام والأمن للتخلص من الإرهاب بشكل نهائي.
وأضاف السفير البريطاني في تغريدة له على تويتر إن القتل الوحشي للطبيب اليمني مظهر اليوسفي،، على يد تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء فعل مشمئز.
وكانت عناصر من القاعدة اقدمت يوم السبت الماضي على قتل وصلب طبيب الأسنان مظهر اليوسفي في منطقة الصومعة بمحافظة البيضاء، بتهمة رصد تحركات التنظيم.
وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو بثه تنظيم القاعدة لطبيب يمني أعدمه التنظيم مؤخرا في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وينشط التنظيم في مديرة الصومعة بعد تقلص نشاطه في المحافظات المحررة واستغل التنظيم خلال السنوات الماضية سيطرة جماعة الحوثي على بعض المناطق في اليمن، وانتشار الفوضى، لتعزيز وجوده.
يذكر ان الولايات المتحدة تعتبر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا له أخطر فروع القاعدة حول العالم .
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