شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تختطف شيخ قبلي بارز في ذمار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية من محافظة ذمار اليوم الاثنين ان عناصر مسلحة حوثية اقدمت على اختطاف احد مشائخ ووجهاء محافظة ذمار وسط البلاد.
وقال المصادر ان المليشيا قامت باختطاف الشيخ”بازل الرباحي”أحد مشائخ قبائل ذمار، بعد يومين من مداهمة واقتحام منزله.
وكانت مليشيات الحوثي وفي وقت متأخر من ليل امس الاحد، قامت بمحاصرة منزل الشيخ الرباحي، قبل أن تقوم بمداهمته واحتجاز احد أشقائه وإرعاب النساء والأطفال.
وتلجأ مليشيات الحوثي الى عمليات الخطف والقتل للمشائخ لرفض بعضهم تجنيد ابناء قبائلهم والزج بهم في حروب المليشيا .
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