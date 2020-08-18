شكرا لبحثكم عن خبر قبائل ”بني يوسف بتعز” يكشفون المتورطين في جريمة إعدام وصلب الطبيب ”اليوسفي” في بيان شديد اللهجة موجه إلى قبائل البيضاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وجه قبائل ومشائخ بني يوسف بمديرية المواسط، محافظة تعز، اليوم الاثنين، بيان شديد اللهجة إلى قبائل البيضاء.

وبحسب البيان الذي تلقاه " المشهد اليمني "، كشف المتورطين في جريمة اعدام وصلب الدكتور مظهر محمد سيف اليوسفي، من قبل ما يسمى بانصار الشريعة بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

واتهم البيان، أسرة زوجة الطبيب السابقة، المسؤولية بدرجة أولى، قائلا ان أقاربها من المنتمين لجماعة أنصار الشريعة وهم من نفذوا الجريمة, بحسب ما جاء في البيان.

وناشد البيان كافة قبائل البيضاء بالقيام بواجبهم القبلي والأخلاقي حيال هذه الجريمة، أولا بالاستنكار لما حدث للدكتور مظهر، والقبض على المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، ورد الأموال التي نهبت من منزل وعيادة المغدور، ورد الاعتبار لأسرته بعد تشويه سمعة ابنهم وإجباره على الاعتراف تحت تهديد السلاح بأشياء لك يقم بأي منها.

واكد البيان على أن التضارب في التهم التي ألقيت على المغدور يؤكد أنه كان بريئا، وأنه لم يكن سوى طبيب يؤدي مهنته بكل أمانة وأخلاق، وإلا لما استمر كل هذه السنين، ولم يعرف عنه أي انخراط في عمل سياسي أو عسكري أو غيره.

و وفقا للمصادر، ما يزال أنصار الشريعة يرفضون الإفراج عن الجثة حتى اللحظة.‎‎‎‎

‏وكانت وثائق، كشفت أن سجن الدكتور مظهر اليوسفي هو بسبب الخلاف مع زوجته، و وصلت المداولات إلى طلب زوجته الإفراج عنه بعد أن أتفق أبوها مع إخوة الدكتور على دفع مبالغ مالية والإفراج عنه، وفجأة أُعدم وصُلب بعد تلبيسه قضية أخرى.

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