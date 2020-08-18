شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضع شرطا وحيدا للمقيميين الراغبين بالحصول على تأشيرة " خروج نهائي " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شددت المديرية العامة للجوازات على خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة، في حال رغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي. وردّت الجوازات عبر حسابها في تويتر على استفسار مقيم يرغب بإصدار تأشيرة خروج نهائي، ولديه سيارة مسجلة باسمه.
وقالت الجوازات: إن التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة ليتمكن من إتمام الإجراء .
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