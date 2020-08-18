شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون خجل : السعودية أمل الشهراني تتجاوز كل "الخطوط الحمراء" وتستفز متابعيها بفيديوهات جديدة :"الجو حر وألبس خفيف.. غضوا بصركم"! ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة أثارت جدلا واسعا ردت الناشطة السعودية المعروفة “أمل الشهراني” على اتهامات وجهت لها بتجاوز التقاليد و”الخطوط الحمراء” في تصرفاتها بارتداء ملابس جريئة ورقص وتمايل عبر الكاميرا.

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وقالت الناشطة السعودية بأنها تشعر بسعادة وتريد توصلها للجمهور، معبّرة عن استغرابها من أنهم “يزعلون”، وتابعت: “ما في شي اسمه أخالف التقاليد والعادات، منو حط هالتقاليد”.

وتابعت الشهراني في تصريحات متلفزة: “و أنا شخصية مو تابعة، في ناس بيكونوا تابعين وراضيين ماشالله عليهم، لكن أنا ما يناسبني، يعني طبيعي في الحر ألبس خفيف وفي البرد ألبس ثقيل، المجتمع الخليجي يحبون اللي بسويه لكن ما يقدرون يقولون، فأنا أسويلهم اللي يبغون”.

وزادت: “الله عطاني الصحة والسعادة أحب أوريك هالسعادة وأنا على البحر ليه تطالع في اللبس ليه ما تغض بصرك، أنت كمجتمع لا تطالعني ولا تتابعني، إذا ما يعجبك ما تتابع، لامتى أفضل أرضي الناس وأنا من يرضيني، طق الشيب في راسي خلاص”.

وتابعت الشهراني حول تجربتها في العيش في الولايات المتحدة، وقالت: “استفدت كثير من وجودي في أمريكا وتعلمت أعتمد على نفسي وأتعرف على ناس كثير، وأنا إلى الآن لم أحصل على الجنسية الأمريكية لأني ما في إنجاز كبير حققته، أما أنا كصاحبة عمل معايا فيزا عمل وإذا شافوا إني أستحق بعد ذلك ممكن يعطوني الجنسية ولكن إجراءاتهم مش سهلة”.

وأكدت الشهراني في حديثها بأنها لا تعرف السعودية الناشطة “هند القحطاني”، كما لم تبدي أي آراء بخصوص الفاشينيستا السعودية مودل روز، لأنها كما قالت “لا تريد أن تغتاب أحد.