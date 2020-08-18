شكرا لبحثكم عن خبر التوافق على إستئناف الدراسة الجامعية الأحد القادم في المحافظات المحررة (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقر المشاركون في الورشة العلمية "التعليم الجامعي في ظل استمرار كوفيد 19"، الأحد القادم موعد لاستئناف الدراسة الجامعية في المحافظات المحررة.

وخرجت الورشة في ختام أعمالها اليوم الإثنين بعدد من التوصيات، وأهمها إقرار إستئناف الدراسة للفصل الثاني للعام الجامعي 2019 / 2020 م، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 23 أغسطس.

وحسب وثائق التوصيات، فقد تضمنت الورشة التي شارك فيها وزير التعاليم العالي، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، توصيات أخرى أبرزها إلزام كافة الجامعات باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

هذا وبدأت في المكلا أمس الأحد أعمال الورشة العلمية بعنوان "التعليم الجامعي في ظل استمرار كوفيد 19 " تحت شعار" نحو برنامج تنفيذي لاستئناف الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية"، برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي الدكتور معين عبدالملك سعيد، وإشراف وحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وهدفت الورشة التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدى يومين وحضرها رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء وأكاديميو الكليات وأعضاء المجلس الطبي الاستشاري والإتحادات الطلابية، لمناقشة محاور وأوراق عمل حول الأوضاع الصحية في بلادنا وانتشار عدوى كوفيد 19، واستعراض التجارب الدولية التي خاضتها دول العالم لإستكمال العملية التعليمية في ظل انتشار الوباء كأزمة كبرى تهدّد المسيرة التعليمية، وتحفيز الأنظمة التعليمية لإتباع أسلوب إدارة الأزمات لمواجهة الوباء، وكذا محاولة استشراف مستقبل التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بعد كورونا، والبحث عن الفرص المتاحة أمام الأنظمة التعليمية لمواصلة التعليم، إلى جانب إعداد مصفوفة لمتطلبات السلامة الصحية لاستكمال الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، وتحفيز الجهات ذات العلاقة على الاشتراك في صياغة الإجراءات الإحترازية وتنفيذها بفاعلية.

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