شكرا لبحثكم عن خبر هدية مالية فلسطينية للطفل اليمني الذي داس العلم الاسرائيلي في مظاهرة شبوة.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام مواطنون فلسطينيون بإهداء طفل من ابناء محافظة شبوه هدية مالية وذلك نتيجة لقيامه بدوس العلم الاسرائيلي .

وكان الطفل احمد العولقي قد ظهر في صورة خلال تظاهرة حاشدة نظمت في محافظة شبوة يوم امس الاحد وهو يدوس العلم الإسرائيلي ولاقت الصورة رواجا كبيرا تفاعل معها الالاف.

وحصل الطفل العولقي على هدية مالية مقدمة من الشعب الفلسطيني قدرت بنصف مليون ريال يمني وسلمت للطفل عبر احد المواطنين اليمنيين.