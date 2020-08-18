شكرا لبحثكم عن خبر هجمات مباغتة للجيش الوطني على مواقع مليشيا الحوثي شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، عدة هجمات مباغتة على مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وبحسب "سبتمبر نت" موقع الجيش الوطني، فقد أسفرت الهجمات المباغتة للجيش الوطني عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وأكد موقع الجيش الوطني مقتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران أبطال الجيش، في مديرية نهم، شرقي محافظة صنعاء.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، نفذت اليوم عدة غارات جوية على مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في المديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرح في صفوفها، وتدمير عربات تابعة لها.