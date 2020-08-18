شكرا لبحثكم عن خبر تعزيزات عسكرية سعودية حديثة إلى العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعزيزات عسكرية سعودية حديثة إلى العاصمة المؤقتة عدن ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، أن تعزيزات عسكرية سعودية متنوعة تتضمن ناقلات تحمل أسلحة ثقيلة و مدرعات و أطقم وصلت إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

و بحسب المصادر وصلت الأطقم إلى عتق قادمة من منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، في طريقها إلى عدن.

و تضم التعزيزات دبابات حديثة، رافقتها قوات الأمن الخاصة المتمركزة في منفذ الوديعة.

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