شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصورة.. قناص حوثي يرتكب جريمة جديدة بحق طفلة بعمر الزهور في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أرتكب قناص حوثي، اليوم الإثنين، جريمة جديدة بحق طفلة بعمر الزهور في مدينة تعز؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن قناص تابع لمليشيا الحوثي، أقدم على قنص طفلة صغيرة وهي في طريقها لجلب الماء لتروي ظمأ اسرتها؛ لكن قناص المليشيا أروى عطشه بدمها؛ وسط الشارع جوار فندق سبأ بحي الروضة شمالي المحافظة.

وفقا للمصادر، ماتزال الطفلة، تعاني بين الحياة والموت متاثرة بطلقة القناص الحوثي، وارتطمت جثتها وسط الطريق في حي الروضة في منظر يقشعر له الابدان.

ويظهر في الصورة التي تداولها عشرات النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، طفل أخر يحاول سحب جثة الطفلة.

وارتكبت المليشيا عشرات الانتهاكات بحق الأطفال والمدنيين بتعز خلال السنوات الماضية.

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