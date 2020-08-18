شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني يشن هجوم معاكس ضد مليشيا الحوثي ويستعيد مواقع جديدة بحدود مارب والجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنوا هجوم معاكس ضد مليشيا الحوثي واستعادوا مواقع جديدة بمحافظة مارب.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الجيش صد هجوم للمليشيا بمديرية مجزر وشن هجوم معاكس تمكن خلاله من السيطرة على عدة مواقع واغتنام آليات عسكرية وأسر العشرات من الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم من قبل الجيش وأبطال المقاومة لا يزال مستمر.

ونوهت المصادر بأنه تم إحراق ستة أطقم حوثية ومقتل من عليها من عناصر المليشيا بأماكن متفرقة في جبهة مجزر بين محافظتي الجوف و مارب، إضافة إلى تدمير عربة حوثية واغتنام أخرى، و عدد من الاطقم ، والأسلحة الحوثية، في اشتباكات عنيفة شهدتها جبهة المخدرة استمرت لساعات، وأوقعت قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف المليشيا.

وتكبدت المليشيا، خلال الثلاثة الأيام الماضية، قرابة ألف قتيل وجريح، في المعارك التي شهدتها عدد من الجبهات القتالية بالمحافظة، في أعنف هجوم شنته المليشيا، من ثلاثة محاور، عقب أشهر من الإعداد والتجهيز، لكنها عادت تجر أذيال الهزيمة كعادتها، بعد أن ألقت بالمئات من عناصرها إلى محارق الموت.