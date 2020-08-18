شكرا لبحثكم عن خبر حاخام الطائفة اليهودية باليمن يكشف حقيقة انتقالهم للإمارات وكم تبقى منهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد حاخام الطائفة اليهودية في اليمن، يحي يوسف، أنه لا وجود خطة لنقل ما تبقى من يهود اليمن إلى ابوظبي ثم الى اسرائيل وفقا لما نقلته وسائل إعلامية.

وجاءت هذه الاصريحات مع تداول وسائل اعلام دولية انباء عن مفاوضات اماراتية لتهجير يهود اليمن بعد رفضهم الانتقال إلى أمريكا أو اسرائيل.

وقال الحاخام يوسف إلى أن من تبقى من افراد العائلة اليهودية لا يتجاوز عددهم العشرين شخصاً ومن تبقى من افراد العائلة اليهودية في ريدة بعمران، معتبراً الحديث عن ترتيبات لنقلهم غيرَ صحيح.

وهاجر الكثير من اليهود اليمن البعض منهم تم تهجيرهم من بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على أركان ومفاصل الدولة.