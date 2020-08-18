شكرا لبحثكم عن خبر إغلاق مكتب وزير يمني بالعاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، إغلاق مكتب وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكر المصدر لـ " المشهد اليمني " أن أحد موظفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني أقدم صباح اليوم على إغلاق مكتب الوزير وتهديد مديره العام، بالضرب والاعتداء عليه وشتمه بالالفاظ القبيحة.

ونوه المصدر بأن الموظف المعتدي حاول كسر باب سيارة مدير عام الشئون المالية محاولا الاعتداء والتهجم عليه لولا تدخل بعض الموظفين بحوش الوزارة، ما أدى إلى إغلاق المكتب وانصراف الموظفين لتجنب الاحتكاك.

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