شكرا لبحثكم عن خبر أول رد لـ ”الزنداني” على اليمنيين المؤيدين للتطبيع مع الكيان الصهيوني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - رد الدكتور محمد عبدالمجيد الزنداني، اليوم الاثنين، على بعض اليمنيين المؤيدين للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، " تخيلوا معي لو أن اليهود الموجودين في شتى مناحي الارض قالوا أن اليمن (مملكة سبأ) التي كانت تحكمها بلقيس هي ملك لهم بحجة أنها صارت من ممالك نبي الله سليمان ابن نبي الله داوود بعد أن دخلت بلقيس في دينه ثم قرروا بعد ذلك أن يهاجروا اليها من مختلف الاقطار من اليهود الروس واليهود الالمان واليهود الافارقة واليهود الامريكان واليهود من شرق الأرض وغربها.".

وأضاف : وبعد هجرتهم اليها قرروا أن يحتلوها وأن يغيروا إسمها بإسم جدّهم (إسرائيل) وأن يطردوا منها اليمنيين بإعتبار أن لاحق لهم فيها.

وتابع: أخبروني بالله عليكم ماذا سيكون شعوركم أو ردّة فعلكم لو قامت بعد ذلك إحدى الدول العربية بالاعتراف لهم بذلك؛ في إشارة إلى إعلان الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل عن توصلهما لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وختم منشوره قائلا: "لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

وأثار إعلان التطبيع رود فعل عربية ودولية واسعة منقسمة بين التأييد والرفض.

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