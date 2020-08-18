شكرا لبحثكم عن خبر غرق ثلاثة يمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غرق ثلاثة شبان يمنيين اليوم الاثنين، في إحدى شواطي ولاية انديانا الامريكية؛ وفقا لما ذكرته صفحة المغترب اليمني بالفيسبوك.

وأوضحت الصفحة، أن غرق هؤلاء الشبان جاء نتيجة انقلاب قارب كانوا يستقلونه في عمق البحر.

ونقلت الصفحة عن شرطة ولاية انديانا قولها أن فرق البحث أعلنت العثور على شابين الاول يبلغ من العمر 15 عاما والاخر يبلغ من العمر 18 عاما وتم نقلهما إلى المستشفى فيما ما يزال الثالث مفقود حتى لحظة كتابة الخبر.

و أعلنت فرق الإنقاذ عن توقف عمليات البحث بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حركة البحر على أن يتم استئنافها غدا الثلاثاء .

وتعرض عدد من الشبان اليمنيين للغرق في عدد من الدول اثناء ممارستهم السباحة في عدد من الانهار وكذا خلال محاولة البعض منهم عبور البحر المتوسط في سعيهم للوصول الى اوروبا والعيش فيها نتيجة للظروف الصعبة التي تعاني منها اليمن جراء الحرب التي تشهدها منذ العام 2015.

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