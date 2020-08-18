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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد بالصور وفاة مواطن في حادث مؤلم في نقيل يسلح

تعرضت شاحنة نوع مرسيدس لحادث مؤلم اليوم الإثنين في نقيل يسلح الطريق الرئيسي الرابط بين صنعاء وتعز، أدى لوفاة سائق الشاحنة على الفور. وقال شهود عيان أن السائق خالد عبد الله رشيد الذيفاني، أثناء مروره في نقيل يسلح نزول فقد الفرامل أثناء نزوله في منحدر خريط، مما جعل الشاحنة ترتطم ترتطم بشاحنه فولفو نازله امامه، ومحملة بأحجار، ما ادى الى تحطم واجهة شاحنته ووفاته على الفور Advertisements

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