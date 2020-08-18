اضرار السيول في اليمن.. 70 وفاة وتهدم 426 منزل وغرق 126 آلية وانهيار سد ونفوق 36 رأس من الثروة الحيوانية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

سجلّت مصلحة الدفاع المدني 70 حالة وفاة، وتهدم 462 منزلا جراء سيول الأمطار التي شهدها اليمن خلال الأيام الماضية.

وبينت المصلحة في مؤتمر صحفي عقدته بصنعاء حول الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار، أن 49 حالة وفاة كان سببها الغرق، وعشر وفيات نتيجة تهدم منازل و11 حالة وفاة نتيجة تهدم الصخور و13 إصابة موزعة على طفيفة ومتوسطة وبليغة.

كما سجلّت المصلحة 426 تهدم منازل و162 انهيار صخري وغرق 126 آلية وانهيار سد ونفوق 36 رأس من الثروة الحيوانية وجرف 56 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية، في حين ما تزال ست مناطق معرضة للانهيار.

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ونددت المصلحة بتجاهل المنظمات المحلية والدولية في القيام بواجباتها إزاء كارثة السيول وهو ما تسبب في تفاقم حجم الأضرار بأمانة العاصمة والمحافظات.

وجددت مصلحة الدفاع المدني مطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2019م بخصم 1 بالمائة من موازنات الوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والمختلطة والصناديق الخاصة وذلك لتغطية متطلباتها لمواجهة مثل هكذا كوارث.

وبينت المصلحة في بيان صادر عن المؤتمر أنه رغم شحة الامكانات وانعدام المعدات والوسائل والتجهيزات اللازمة لمواجهة الكوارث لم تقف مكتوفة الايدي بل تحركت بكوادرها على الأقل من باب واجبها الإنساني لمحاولة تلافي ما استطاعت تلافيه ومحاولة انقاذ ما تم إنقاذه.

وطالبت بإيجاد الحلول العاجلة التي تمكن مصلحة الدفاع المدني من القيام بمهامها الإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من كوارث.