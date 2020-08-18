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عدن - ياسمين التهامي - العثور على جثة طفل وشقيقته بعد يوم من اختطافهما في إب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مواطنون على جثماني طفل وشقيقته، بعد يوم من اختطافهما من قبل مسلحين، في إحدى المناطق بمحافظة إب، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.وأكدت مصادر محلية أن مواطنين عثروا على جثمان الطفل "رعد الزنداني" 12 عاماً مساء الأحد، فيما عثروا بعدها بساعات على جثمان شقيقته "هنادي الزنداني" 17 عاماً، في منطقة عياد غرب مدينة إب.وينتمي الضحايا إلى منطقة "المشاعبة" بعزلة المعشار بمديرية جبلة.ولا تزال ملابسات الاختطاف والقتل يلفها الغموض. وتغذي مليشيا الحوثي الخلافات الأسرية والقبلية في كافة مديريات المحافظة.وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.

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