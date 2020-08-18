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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على موظفة سابقة بشرطة دبي تتنازل عن مكافأتها رفضا للتطبيع !

أعلنت موظفة سابقة في شرطة دبي رفضها تسلمها مكافأة نهاية خدمتها، بعد استقالتها من الجهاز، بسبب رفضها لتطبيع الإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ونشرت صاحبة حساب تدعى رنا إبراهيم، عبر تويتر، صورة لبطاقة هوية تعريفية تعود إلى شرطة دبي، وقالت: "أتعهد بمقاطعة الإمارات؛ بسبب خيانتها لقضية الأمة فلسطين". وأضافت: "أفيد شرطة دبي التي استقلت منها مؤخرا، بأنني لن أحضر من أجل إلغاء الإقامة، وأتنازل عن مكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة، لأنني أرفض كافة أشكال التعاون والتواصل مع كل من يتعاون مع الكيان الصهيوني". ولفتت في تغريدتها إلى أن السلطات طلبت منها الحضور شخصيا إلى الإمارات، من أجل إنهاء خدماتها، وتسليم العهدة التي معها، وهي بطاقة هوية الشرطة، والهوية الشخصية"، مشيرة إلى رفضها الحضور، وقيامها بإتلاف ما لديها، وطلبها إنهاء إقامتها هناك بالطريقة التي تريدها الجهات الرسمية في دبي.

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