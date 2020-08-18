شكرا لقرائتكم خبر عن طيران العدوان يقصف مأرب والجوف بـ16 غارة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ن العدوان يقصف مأرب والجوف بـ16 غارة استهدف طيران العدوان السعودي الغاشم محافظتي مأرب والجوف بـ16 غارة إجرامية. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ12 غارة مديرية صرواح وغارتين على مديريتي مجزر وماهلية بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية خب والشعف بالجوف.

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