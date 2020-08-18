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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان 48 ساعة تفصلنا عن كارثة مروعة .. هذا ما سيحدث بصنعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements شركة النفط اليمنية، عموم المواطنين في العاصمة صنعاء للخروج والمشاركة في المسيرة الجماهيرية المنددة بالحصار الخانق التي ستنطلق في الساعة العاشرة صباح يوم غد الثلاثاء، من أمام مبنى الإدارة العامة للشركة في شارع الستين الجنوبي، وصولاً إلى مقر بعثة الأمم المتحدة. وقالت اللجان المنظمة للفعاليات بشركة النفط اليمنية، إن المسيرة الجماهيرية يوم غد إلى أمام مـقـر بعثة الأمـم المتحدة، لتحميلها كامل المسؤولية عن التداعيات الكارثية المحتملة نتيجة استمرار إحتجاز سفن المشتقات النفطية وللتنديد بتقاعسها المشين عن القيام بواجبها الإنساني وللمطالبة بالافراج عن كافة السفن المحتجزة وعدم احتجازها مستقبلا.

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