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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..(صور) ملياردير روسي يفاجأ زعيم دولة عظمى بنشر صور بناته انتقاما من الأخير !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ملياردير روسي سابق يدعى، سيرجي بوغاشيف، صورًا قديمة لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذى حرص دائما على إخفاء حياة أولاده بعيدًا عن الأضواء. وجاء التسريب بعدما خسر بوغاشيف قضية قد رفعه ضد الدولة بقيمة 14 مليار دولار، الأمر الذى دفعه إلى الانتقام من بوتين، وذلك بنشر صور لبناته. وأظهرت هذه الصور ابنتي الرئيس "كاترينا وماريا"،بصحبة والدتهن وبعض من أصدقائهن أثناء وجودهن في الكرملين في مطلع القرن الحالى، كما وثقت صور أخرى وجودهم في حفلة لفرقة البوب ​​الروسية ستريليكي. الجدير بالذكر أن بوغاشيف كان أمين صندوق بوتين، إلا أن العلاقة بينهما انقطعت بعدما علم الأخير بعلاقة بوغاشيف مع تولستوي للصحافة.

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