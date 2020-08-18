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عدن - ياسمين التهامي - “إذا عُرف السبب بطل العجب”.. شاهد: فتاة يمنية حسناء تخطف القلوب بجمالها الأوروبي (صورة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements فتاة يمنية حسناء مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تغني، وأثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُعجب الكثيرين بها متسائلين عن سبب هذا الجمال اللافت. وأعرب عدد من النشطاء عن استغرابهم لأن ملامح الفتاة تختلف تمامًا مع الملامح اليمنية إذا ظهرت تتمتع ببشرة شديدة البياض وشعر أشقر، مؤكدين أنها من أصول أوروبية. وبالفعل، فإن الفتاة من أب يمني ولكن والدتها أوكرانية، لكنها تنطق اللغة العربية بشكل جيد وظهر ذلك واضحًا في الفيديو بحسب صحيفة المرصد وأوضح الفيديو أن الفتاة مغرمة بالأغاني اليمنية وتفاعلت معها بشكل تام، كما أكدت حرصها على توجيه رسائل شكر للشعب اليمني.

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