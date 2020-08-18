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عدن - ياسمين التهامي - شركة " الكريمي " للصرافة تخرج عن صمتها وتكشف السبب وراء فرضها عموله كبيرة على الحوالات وترد على اتهامات لها بـ"الاستغلال" ؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ="text-align: justify;">حدد مصرف الكريمي سقف شهري للمشتركين. وأكد مصدر مطلع لم نعمل سقف محدد للسداد بالحسابات التي في مناطق الشرعية الا بعد ان فرضت علينا شركات الاتصالات توريد تلك المبالغ بمراكزها الرئيسية بصنعاء وعندما اضفنا الفرق بين طبعة الريال الجديدة والقديمة اشتكى العملاء من ان الكريمي يضيف عليهم مبالغ زايدة. واضاف:فقامت الشركات وطلبت منا عدم اضافة مبالغ ووجدنا ان كثير من العملاء يستغلونها بتسديد مبالغ لعملاء بمناطق حكومة صنعاء وبمبالغ كبيرة اكثر من حاجتهم ويشترون بمقابلها سعودي ويحولونها الى عدن ويبيعونها بزيادة ونحن ندفع للشركات بالعملة القديمة فنتحمل مبالغ باهظة . واختتم:لذلك تم عمل سقف شهري للشخص من حسابه بخدمة كريمي جوال تفي بحاجته. ومن مصلحتنا زيادة حركة العميل بحسابه ولكن بهذه الطريقة نحن نتحمل فوق طاقتنا بسبب الاستغلال من قبل البعض.

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