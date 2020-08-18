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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاقبت محكمة كويتية مواطناً كسر أنف طليقته بعد شكّه في سلوكها ووجود علاقات عاطفية لها برجال آخرين. وقضت المحكمة بسجن المواطن ثلاثة أعوام.وفق ما أورد حساب ”خبر عاجل“ الكويتي في ”تويتر“: ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • شاهد كيف عاقب الله الفنانة "نانسي عجرم" بعد الحادها وتركها للاسلام ..سبحان الله ..لن تصدق ما حدث لها .."فيديو" • لأول مرة .. الفنانة ياسمين صبري تنشر صورة تظهر صدرها البارز والمشدود .. بدون نفخ او سلكون .. الطبيعي طبيعي ..شاهد • كويتي جُنّ جنونه مما تفعله طليقته مع الشبان عبر “واتساب” فقرر الإنتقام منها بطريقةٍ فظيعة! • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها .. شاهد • ريماز السعودية تطلق ندأ استغاثة اهتزت له كل المملكة .. شاهد ما الذي حدث لها على يد والدتها وأخوالها وأثار غضباً الشعب السعودي ..فيديوهات جديده وتفاصيل صادمة • بملابس جريئة وشبه عارية .. الفنانة غادة عبدالرزق تذهل الجميع بجسمها المثير وهي على البحر مع ابنتها "روتانا" .. شاهد الصور Advertisements • الفنانة نسرين طافش باطلالة جريئة جدا وظهور فاضح لم يتوقعه أحد ..شاهد الصور • "أردني" وابنه يتحرشون بزوجة كويتي على الشاطئ أمام عينه .. شاهد كيف انتقم منهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر • صدمة تهز الوسط الفني : نهاية مأساوية لفنان شهير ..زوجته قتلته وشربت دمه ثم مارست الجنس مع جثته .. لن تصدق من هو الفنان ..شاهد صور وتفاصيل مرعبة • هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم • “كاسيات عاريات”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها تستعرضان أجسادهن بـ”البكيني” و”روب الاستحمام”! • زوج السعودية " آلاء النعمان" يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي .. ما فعله بغرفة نومها اثناء عودتها من السفر صدم الجميع ..شاهد الفيديو والصور • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وقال الحساب : ”إن المواطن أقدم على فعلته بعد أن شك بمحادثة طليقته لشبان عبر برنامج محادثات الواتساب“. ولم يورد الحساب، أي تفاصيل أخرى حول الحادثة التي لاقت تفاعلاً من قبل النشطاء الذين استنكروا ما أقدم عليه المواطن؛ كونه منفصلا عن زوجته.

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