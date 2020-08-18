قبيل تدشين العام الدراسي الجديد... - محافظ شبوة يوجه بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة قضايا التعليم في المحافظة

وجّه، محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الاثنين، بتشكيل لجنة مختصه تتولى وضع الحلول المناسبة للقضايا التي تواجه المؤسسات التعليمية في المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الاثنين، اجتماعًا للمكتب التنفيذي للمحافظة؛ لمناقشة قضايا المؤسسات التعليمية، والاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

خصص الاجتماع لمناقشة كل ما يتعلق بالتعليم، والاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وناقش الاجتماع في بدايته التقارير المرتبطة بأنشطة وأعمال مكتبي التربية والتعليم والتعليم الفني وكليات التربية والنفط والمجتمع ومعاهد التدريب الفني والصناعي والعالي للمعلمين.

وحث المحافظ القيادات التربوية والمهنية والجامعية على استكمال الاستعدادات الفنية والإدارية للعام الدراسي الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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واستعرض المحافظ، الخطوات العملية الجارية لاستكمال العديد من مشروعات البنية التحتية والأساسية بما يخص المؤسسات التعليمية.

ونوه بإنجاز اتفاقية كلية التربية، والترتيب لتأسيس معهد نفطي تخصصي بالمحافظة، يتولى تدريب الكوادر الهندسية حديثي التخرج.

وأكد المكتب التنفيذي لمحافظة شبوة خلال اجتماعه، مطالبة الجهات العليا بسرعة إنجاز مشروع إصدار قرار جامعة شبوة.

واستمع المحافظ إلى تقارير الإنجاز للمكاتب التنفيذية فيما يتعلق في التكاليف السابقة والتي أقرت في الاجتماع السابق للمكتب التنفيذي.

