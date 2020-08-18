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الإمارات تهاجم الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهداف أراضي المملكة العربية ، من خلال إطلاق صاروخ بالستي باتجاه المنطقة الجنوبية تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية جددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات، يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وبعد إعلان اتفاق السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات هددت إيران دولة الإمارات بأن المعاملة معها ستتغير وأنها تحملها المسؤولية على أي تواجد إسرائيلي في المنطقة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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