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مطالب لإنقاذ شريان حياة تعز وتهديدات بإغلاقه وتوقيف حركة العبور

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يزيد بن سلمان - شبوة - دعا أبناء مدينة تعز إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم الموافق 20 أغسطس 2020م.
وجاءت الدعوة لأبناء مديريتي الشمايتين والمقاطرة امام المجمع الحكومي يوم الخميس القادم 20 اغسطس، للمطالبة باصلاح طريق هيجه العبد.

وأفادت مصادر محلية بمديرية المقاطرة، أن طريق هيجة العبد مهددة بالإغلاق من قِبل غاضبين وتوقيف حركة العبور والتنقل فيها،في حال تجاهل مطالبهم من قبل السلطات المحلية.

ويشهد طريق هيجة العبد، الرابط بين محافظة تعز والعاصمة عدن ومحافظة لحج، حوادثاً مرورية متكرره بسبب دمار خط الإسفلت والانهيارات الصخرية فيه.

يأتي ذلك بعد وقوع حادث كارثي انقلبت فيه سيارة نوع صالون، بحسب مصادر محلية، على الطريق بمنطقة القرصوب، وأعاقت حركة المرور في الاتجاهين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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