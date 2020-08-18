شكرا لبحثكم عن خبر دهس طفل بعمر الثامنة في كورنيش ساحل أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات للدهس من قبل سيارة بمنطقة ساحل أبين مساء الأحد في خور مكسر في محافظة عدن نتج عنه وفاة الطفل إثر تعرضه لإصابات بليغة في الجسم.

وحسب شهود عيان، فإن السيارة كانت تسيربكورنيش ساحل أبين بسرعة جنونية. وقامت عائلة الطفل بمحاصرة سائق السيارة، ووقعت مشادات بينهم.

وبحسب شهود عيان فقد توعد والد الطفل سائق السيارة بالقتل، معتبراً ما جرى حادثة قتل متعمدة، كونه كان يسير بسرعة جنونية في ساحل بحر لا يفترض أن تتواجد فيه السيارات على الإطلاق.

وقالت مصادر خاصة أن الطفل كان يمارس لعبة كرة القدم مع اخوانه على رمال ساحل أبين لتأتي سيارة مسرعة وتقضي على احلامه وتتسبب في وفاته والتي نقل على إثرها إلى المستشفى.