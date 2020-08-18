اخبار الخليج / اخبار اليمن

نجاة قائد عسكري في الجيش الوطني من محاولة اغتيال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قائد عسكري في الجيش الوطني من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، أن القيادي العسكري في محور البيضاء العقيد ناصر الصابري (الصريمة) وقائد مقاومه مكيراس، نجا مع مرافقه محسن التابعي، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بمديرية مكيراس في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأضافت، أن العبوة الناسفة زرعت في الطريق الرابط بين البيضاء والحلحل بمنطقة شرجان بمديرية مكيراس، وانفجرت اثناء مرور قائد مقاومة مكيراس بالبيضاء ومرافقه اللذان أصيبا في الانفجار.

وبحسب المصادر فقد أدي الانفجار الى اعطاب الطقم الذي كان يقلهم فيما اصيب القيادي "الصريمة" بجروح مختلفة أسعف على إثرها الى مدينة لودر محافظة أبين لتلقي العلاج في أحد المستشفيات هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة قائد عسكري في الجيش الوطني من محاولة اغتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا