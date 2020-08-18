شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قائد عسكري في الجيش الوطني من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، أن القيادي العسكري في محور البيضاء العقيد ناصر الصابري (الصريمة) وقائد مقاومه مكيراس، نجا مع مرافقه محسن التابعي، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بمديرية مكيراس في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأضافت، أن العبوة الناسفة زرعت في الطريق الرابط بين البيضاء والحلحل بمنطقة شرجان بمديرية مكيراس، وانفجرت اثناء مرور قائد مقاومة مكيراس بالبيضاء ومرافقه اللذان أصيبا في الانفجار.

وبحسب المصادر فقد أدي الانفجار الى اعطاب الطقم الذي كان يقلهم فيما اصيب القيادي "الصريمة" بجروح مختلفة أسعف على إثرها الى مدينة لودر محافظة أبين لتلقي العلاج في أحد المستشفيات هناك.