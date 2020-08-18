شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. تعرف على قائمة المهن الجديدة التي تجاوزت مرتباتها فوق ال 6000 ريال ( بالأسماء ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحف الكترونية في السعودية قائمة المهن التي وصلت راتبها إلى 6200 ريال حيث , جاء في قرار مجلس الوزراء السعودي الذي اكدت عنه المملكة قبل عدة أشهر أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار .

وها هنا اليكم رسوم تجديد الإقامة، قالت وزارة العمل أن رسوم تجديد الإقامة السنوية لبعض المهن إرتفعت بشكل تلقائي لتصبح 6200 ريال سنويا وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على رسوم الوافدين الشهرية، حيث اكد مصدر رسمي أنها بدأت تطبيق رفع رسوم العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالى يبلغ 500 ريال شهريا أى ما يعادل 6200 ريال سنويا وذلك من جميع منشآت القطاع الخاص.

والذي يزيد فيها أعداد الوافدين العاملين عن السعوديين، واعلنت العمل أن هذه المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت.

وجاء في قرار مجلس الوزراء السعودي الذي اكدت عنه المملكة قبل عدة أشهر أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، فيما اعلن المصدر بأن الرسوم السنوية للمهن غير متساوية، فهناك مهن بالقطاع الخاص تدفع رسوم سنوية ما يقارب الـ 12 ألف ريال وهناك مهن أخرى يصل تجديد الإقامة السنوية بها قرابة الـ 20 ألف ريال.