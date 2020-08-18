شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكاية العروس اليتمية التي حرص الرئيس المصري السيسي أن يكون شاهدا في عقد قرانها ( صور ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هي حكاية وفاء وعدم نسيان تجلت في الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لابنة صديقه المقرب إلى قلبه والذي وفاته المنية قبل ان يفرح برؤية ابنته عروس .
وتفصيلا فقد أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمسة إنسانية بحضوره مع قرينته حفل قران ابنة صديقه الراحل وسط أجواء احتفالية مع الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الحاضرين الكمامات. وحضر الحفل أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات فضائية، صورا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، في حفل عقد قران حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، والذي وافته المنية قبل سنوات.
وأظهرت الصور أجواء احتفالية عائلية تمت وسط الالتزام الكامل بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وحضور محدود من ذوي أسر العروسين، وذلك التزاما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وانطلاقا من علاقة الصداقة والروابط القوية التي جمعت الرئيس السيسى مع والد العروسة الراحل، حرص الرئيس المصري، أن يكون شاهدا على عقد القران، ليعوض ابنة صديقه فقدان والدها في يوم عرسها. وشهد حفل عقد القران أجواء من البهجة والسعادة بين جميع المشاركين تقديرا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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