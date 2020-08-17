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الجيش الوطني يعلن مقتل أكثر من 40 عنصراً من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

الجيش الوطني يعلن مقتل أكثر من 40 عنصراً من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 40 عنصراً من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

 

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي اليوم الإثنين: "إن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة قانية شمالي البيضاء، لليوم الثاني على التوالي".

 

وأضاف البيان، أن أكثر من 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا وجرح آخرون بنيران الجيش الوطني في جبهة قانية خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب خسائر أخرى في الآليات والمعدات القتالية.

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وأشار البيان إلى أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة حتى الآن في الشعاب وبطون الجبال الشاهقة في منطقة قانية، ومضى على البعض منها  أيام دون أن تنتشلها الميليشيات الحوثية.

 

وفي السياق ذاته، ذكر البيان أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع وآليات تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة في الجبهة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات من ضمنها عربة (بي.أم.بي) وعيار 23.

 

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن، وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة بشكل متقطع بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين منذ أكثر من شهر، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في كلا الجانبين.

 

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء المحافظة التي توصف بأنها قلب اليمن كونها تتوسط عدد من المحافظات، فيما تسيطر قوات الجيش على بعض المناطق.  

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