اجتماع لجنة تسيير ومتابعة تنفيذ مشروع الاستجابة لجائحة كوفيد -19 الممول من البنك الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد اليوم عبر الاتصال المرئي اجتماع لجنة تسيير متابعة تنفيذ مشروع الاستجابة لجائحة الكوفيد 19 الممول من البنك الدولي.



وضم الإجتماع من جانب الحكومة اليمنية كل من وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي رئيس المكتب الفني م. شعيب علي عبدالله ومن جانب البنك الدولي د. مصطفى عبدالله مدير المشروع والممثل المقيم لمنظمة منظمة الصحة العالمية د. الطاف موساني وفريق العمل البنك والمنظمة.

وفي الإجتماع جرى مناقشة تدخلات البنك في نقاط الدخول والمطارات والموانئ في مناطق الشرعية، وأهمية تحديد ما تم تقديمه من البنك الدولي في ظل التدخل والتزويد المسبق عبر الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية .

كما تم مناقشة طبيعة مشاركة المعلومات وتحسين آلية الاختبار العشوائي لمعرفة وضع انتشار الجائحة والاعداد لمواجهة أي موجات تفشي ثانية أو ثالثة قادمة خصوص مع موسم الانفلونزا القادم.

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وقدم فريق منظمة الصحة العالمية خلال الإجتماع، عرضاً متكاملا عن ما تم إنجازه في المشروع و ما سيتم تسليمه خلال الفترة القادمة .. مستعرضاً اهم الإنجازات على الأصعدة المختلفة والتي تتضمن تنشيط خدمة الاتصال عبر الخط الساخن لدعم مواجهة الفيروس وتلقي مكالمات والوصول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات الاتصال إلى 16.5 مليون وتقديم حوافز وبناء قدرات 333 فرق استجابة على مستوى الجمهورية وتزويد نقاط الدخول بالمعدات والأجهزة المطلوبة وتزويد 6 مختبرات للصحة العامة المركزية بالسعة المطلوبة والترتيب لإعداد 4 معامل اختبار جديدة والتي فحصت 39000 مجموعة تشخيص.

كما تم عرض تطوير البروتوكولات المنقحة للفرز في مرافق العزل وإعادة تأهيلها وبناء 19 وحدة عزل وتقديم 155 جهاز تهوية وإعادة تعبئة 11,717 أسطوانة أكسجين شهرياً على الصعيد الوطني.

وشدد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان على آلية السحب وأهمية التنسيق مع الحكومة خصوصاً بعد ملاحظة تزويد العديد من أجهزة التنفس ومعدات المعامل في ظل استمرار الاحتياج الشديد لها.

بدوره، أشار رئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أهمية أن التزام المنظمة بإجراءات الشفافية والوضوح في عمليات نقل وتسليم المعدات وأهمية تطوير وتحديث خطة الاستجابة الحالية للجائحة بما يتوافق مع المتغيرات ومتطلبات الوضع والموائمة مع المانحين الاخرين.

وتم الاتفاق على تقديم الحكومة ملاحظاتها على تقرير انجاز منظمة الصحة العالمية حول تنفيذ المشروع وقائمة المواد والمعدات التي تم تسليمها والترتيب لعقد اجتماعات تفصيلية لمناقشة آليات مشاركة المعلومات والاعداد لمواجهة أي موجات قادمة لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.