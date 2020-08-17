شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمات المجتمع المدني تدين استهداف قناص حوثي لطفلة في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز، اليوم الإثنين، إستهداف قناص تابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية طفلة في التاسعة من عمرها في حي الروضة بمدينة تعز أثناء ذهابها لجلب الماء لأسرتها .

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وقال بيان صادر عن المجلس، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن هذه الجريمة البشعة هو إستمرار لمسلسل الجرائم التي ترتكبتها الميليشيات بحق المدنيين في مدينة تعز .. مستغرباً الصمت الدولي والإنساني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان إزاء هذه الجرائم الدامية التي ترتكبها مليشيات الحوثي في محافظة تعز دون رادع من ضمير او اخلاق ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأطفال والمدنيين وان هذه الجماعة لن تفلت من العقاب.

وفي السياق، أوضح مصدر طبي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الطفلة " رويدا " أصيبت برصاصة قناص في الرأس وأن إصابتها خطيرة وتخضع حاليا للعلاج .