شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

ارتفاع أسعار خدمة الاتصالات والانترنت بنسبة 20% في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/495880/ تحذيرات من انتشار عملات مزيفة في عدن https://www.elyamnelaraby.com/495896/ المشتركة ترصد تحركات الحوثيين وتحقق إصابات مباشرة بالجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/495904/ جبهة الساحل الغربي تشهد اشتباكات هي الثالثة من نوعها خلال 48 ساعة https://www.elyamnelaraby.com/495913/ الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/495919/ "سياج" تدعو الى محاكمة مستعجلة في قضية اغتصاب وقتل طفلة في إب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/495935 مجهولون يستهدفون طبيب صيدلاني بقنبلة يدوية بمدينة إب وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/495941/ نزع 1157 لغم وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري https://www.elyamnelaraby.com/495973/ تنفيذي شبوة يناقش نشاط المؤسسات التعليمية في المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/495976/ بن بريك يلتقي فريق التنسيق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/495985/ ميليشيا الإخوان تقصف قوات الإنتقالي في أبين بالدبابات https://www.elyamnelaraby.com/495988/ المركز الوطني لمختبرات الصحة بحضرموت يتسلم جهاز بي سي آر https://www.elyamnelaraby.com/495995

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