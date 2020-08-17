شكرا لمتابعة خبر عن بن بريك : الانتقالي سيذهب ابعد من الشمس لعودة الجنوب مستقلا .. وناشطون يردون عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان الانتقالي سيذهب ابعد من الشمس لعودة ماسماه الجنوب مستقلا وان تكفير الاخوان لن يرهبهم حسب وصفه .

وقال بن بريك في تغريدة له على تويتر:لعودة الجنوب بلدا مستقلا سنذهب لما أبعد من الشمس إن استطعنا.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة

مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت

نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

Advertisements

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وتابع قائلا:لن يمنعنا في سعينا لذلك المزايدات والعواطف الزائفة التي باتت مكشوفة وسبيلا رخيصا للمتاجرة بمصير الشعوب.

واضاف:فزاعة السخط الشعبي والتكفير الإخونجي لن ترهبنا، هذه الفزاعة الإخونجية أخرت قادة العرب عن الأخذ بزمام المبادرة حسب قوله .

وهاجم ناشطون بن بريك متهمينة بالتبرير للتطبيع الاماراتي الاسرائيلي مؤكدين انه ينتج سياسة الغاية تبرر الوسيلة التي عفا عليها الزمن في تبرير سخيف للتطبيع ليضحك على المغرر به من اتباع الانتقالي الجنوبي .

واكد الناشطون والذي ينتمي البعض منهم للانتقالي الجنوبي رفضهم لكلام بن بريك مؤكدين انهم لن يقبلوا بجنوب مطبع مع الكيان الاسرائيلي .