شكرا لمتابعة خبر عن مصدر عسكري : ضربات قوية وموجّعة في مختلف جبهات القتال يتلقها الحوثيون ويكشف تفاصيل ما حدث بين قوات الجيش والحوثيين في جبهتي الضيق ونجد العتق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، توجيه ضربات قويّة وموجّعة للحوثيون في مختلف جبهات القتال.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة شنّوا صباح اليوم هجوماً سريعاً استهدف مواقع تتمركز فيها جماعة الحوثي في جبهة الضيق غربي مارب.

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وأسفر عن مقتل وجرح العديد من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية التابعة لجماعة الحوثي .

وفي السياق، أحبط أبطال الجيش الوطني هجوماً شنّته جماعة الحوثي، صباح اليوم، على أحد المواقع التي خسرتها مؤخّراً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء.

وأكد المصدر أن أبطال الجيش الوطني أوقعوا معظم العناصر الحوثية المهاجمة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وتزامنت المعارك، مع غارات دقيقة نفّذها طيران تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتعزيزات كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي في جبهة النجد، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثي وتدمير آليات ومعدات قتالية.