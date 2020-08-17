شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : تطورات متسارعة بالجوف و مأرب ومعارك مشتعلة بين الجيش والحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن مركز سبأ الاعلامي، المتخصص بنقل اخبار تطورات المعارك بين قوات الجيش الوطني والحوثيين بمحافظتي الجوف ومارب قبل قليل تفاصيل جديدة عن سير المعارك الدائرة هناك.

وذكر مركز سبأ الاعلامي في حسابه بموقع تويتر اخر تطورات المعارك خلال الساعات الماضية تابعها محرر أبابيل نت بأن معارك عنيفة شهدتها جبهة المخدرة موكدا بان قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة كسروا هجوم حوثياً وشنوا هجوم معاكس.

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واشار بأن نحو 13جثة حوثية مرمية في مناطق الاشتباكات.

وفي صرواح اكد ان معارك عنيفة دارت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر جماعة الحوثي.

وعن سير المعارك في الجبهات الواقعة بين مأرب والجوف، اكد في بيان مقتضب التالي:

قوات الجيش تكسر هجوماً حوثياً ، وتشن هجوم معاكساً.

قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تحرر عدد من المواقع.

اعطاب مدرعة واغتنام أخرى وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

قوات الجيش الوطني لازالت تحاصر مجموعة من الحوثيون.

مقتل نحو 25حوثياً خلال المعارك.

وفي التفاصيل تدور معارك طاحنة الآن بين جماعة الحوثي وقوات الجيش في الرخيم والمخدرة، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وتخلل المعارك قصفا صاروخيا مكثفا لطيران التحالف العربي.

وكانت جماعة الحوثي نفذت هجوما عنيفا على مدينة مأرب من عدة محاور للمدينة انطلقت فيه من مفرق الجوف وصولاً إلى وادي اللسان والثانية في جبهة هيلان وصولا إلى الكسارة أما المحور الثالث فقد ضم جبهة المخدرة الضيم وصولا إلى الرخيم.

وأكدت المصادر أن طائرات التحالف كثفت غاراتها على مناطق متفرقة من مأرب خصوصاً صرواح التي تعرضت، وفق مصادر قبلية، لأكثر من 9 غارات.