الزراعة تحت الأرض... تقنيات جديدة لتوفير الغذاء في هذة الدولة !

بق العلماء لابتكار أحدث الطرق في زراعة النباتات لتحقيق الاستغلال الأمثل للتربة خاصة في المناطق التي لا يوجد بها مساحات واسعة للزراعة مثل المدن الكبرى. لكن ابتكارات جديدة يرصدها فيديو من داخل مزرعة تحت الأرض في مدينة نيويورك الأمريكية، يكشف تقنيات جديدة تسمح بزراعة النباتات دون تربة. وتعتمد التقنيات الجديدة على توفير المعادن والمواد الغذائية وزراعة النباتات في الماء مباشرة دون الحاجة إلى تربة. We took a tour of an underground farm in NYC ???? pic.twitter.com/uPP1RAfHwX — Mashable (@mashable) August 17, 2020 ويطلق على تلك التقنيات "الزراعة المائية"، ويتم فيها استخدام المعادن والمواد الغذائية في محاليل مائية تمكن النباتات من امتصاصها مباشرة والنمو دون الحاجة إلى تربة لاحتضان جذورها. وبحسب الفيديو، فإن هذا النوع من الزراعة يمكن أن يصبح المصدر الرئيسي للحصول على الغذاء الطازج في مدن المستقبل.