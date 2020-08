شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا... برشلونة يقيل مدربه بعد فضحية البايرن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسميا... برشلونة يقيل مدربه بعد فضحية البايرن !

نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الاثنين 18 أغسطس/آب، رسميا إقالة مدربه كيكي سيتين، بعد فضيحة خروج البارسا بالثمانية أمام بايرن ميونيخ الألماني. ونشر النادي الكاتالوني بيانا رسميا نشر عبر صفحته على موقع "تويتر" قال فيه: "لم يعد كيكي سيتين مدرب الفريق الأول، وسيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة كجزء من إعادة هيكلة كاملة للفريق الأول". شعار نادي برشلونة © AP PHOTO / MICHAEL SOHN برشلونة يعلن اسم مدربه الجديد وجاءت إقالة سيتين بعد 3 أيام من خروج الفريق المهين من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارة منكرة 8-2 أمام بايرن ميونيخ. ورشحت تقارير وسائل إعلام إسبانية على نطاق واسع رونالد كومان مدرب هولندا ومدافع برشلونة السابق لخلافة سيتين. يذكر أن كومان لعب مع برشلونة لستة أعوام، في الفترة بين 1989 و1995، وقاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا موسم 1992. وتولى سيتين، 61 عاما، مسؤولية برشلونة، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد استغناء النادي عن مدربه إرنستو بالبيردي الفائز بالدوري مرتين رغم تصدر الفريق للترتيب بفارق الأهداف. ❗ Quique Setién no longer first team coach. The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020 ​لكن بعد أن تجرع برشلونة أثقل هزيمة أوروبية في تاريخه يوم الجمعة تم إقالة سيتين بعد 7 أشهر فقط في منصبه.

رفض رئيس نادي برشلونة لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو تقديم استقالته بعد الهزيمة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8-2. وبحسب قناة "بي إن سبورتس" القطرية، فإن "رئيس نادي برشلونة يرفض تقديم استقالته مقررًا رفقة إدارته الدعوة إلى انتخابات شهر مارس/آذار المقبل".