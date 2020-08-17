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عدن - ياسمين التهامي - فيديو يوثق لحظة اشتباك الجيش السوري مع دورية للجيش الأمريكي شرق الفرات !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements جندي في الجيش العربي السوري وأصيب اثنان آخران بينهما ضابط برتبة ملازم بجروح في اشتباك مع مدرعات للاحتلال الأمريكي بريف الحسكة، فيما قامت القوات الأمريكية بإسعاف مصابيها. وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة الاشتباك بين الدورية الامريكية والجيش السوري. وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن "عناصر حاجز "رشو" في الجيش العربي السوري في قرية تل الذهب جنوب شرقي القامشلي بريف الحسكة منعوا رتلاً مكون من 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي من العبور عبر الحاجز المذكور، كان قادما من جهة بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" الموالي له". قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019 © REUTERS / ARI JALAL قتلى وجرحى في اشتباك مسلح بين الجيشين السوري والأمريكي بريف الحسكة وأضاف المراسل، بأن "اشتباكاً مباشراً وقع بين الطرفين ما أدى إلى استشهاد جندي في الجيش العربي السوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بينهما ضابط برتبة "ملازم" حيث تم إسعافهما إلى المشفى الوطني في القامشلي الحكومي لتلقي العلاج بعد تعرضهم للرصاص المباشر في الساقين والأفخاذ". وتابع المراسل بأن "عناصر الجيش العربي السوري منعوا المدرعات من العبور، حيث لاتزال متوقفة عند إحدى حواجز تنظيم "قسد" على أطراف القرية". كما أكدت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" بأن عددا من جنود جيش الاحتلال الأمريكي أصيبوا بجروح بليغة برصاص عناصر الجيش العربي السوري خلال الاشتباك.

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