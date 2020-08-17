شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن سقوط مقذوف لـ "أنصار الله" على قرية حدودية... صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تعلن سقوط مقذوف لـ "أنصار الله" على قرية حدودية... صور

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الحكومة السعودية، مساء اليوم الاثنين 17 أغسطس/آب، سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على إحدى القرى الحدودية. وقالت إدارة الدفاع المدني في جازان، في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر" إنه سقط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى القرى الحدودية أقصى الجنوب الغربية لمملكة العربية السعودية. #الدفاع_المدني بـ #جازان : سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات.. @MOISaudiArabia @SaudiDCD pic.twitter.com/Ru1vaM05Qt — إمارة منطقة جازان (@jazangov) August 17, 2020 ​وأشارت إدارة الدفاع المدني في جازان، إلى أن المقذوف لم يؤد إلى أي إصابات أو وفيات. وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان. #عاجل ||#الدفاع_المدني في #جازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات ولله الحمد[email protected] @SaudiDCD pic.twitter.com/Oq93ohwfrM — جـوال مـنطـقة جــازان (@Jawal_Jazan) August 17, 2020 ​وتابع الغامدي، قائلا: "سقوط مقذوف نتج عنه تضرر منزلين ومركبة بالشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات". وقال المسؤول السعودي إنه تمت مباشرة جميع الإجراءات اللازمة والمعتمدة في مثل تلك الحالات. وأظهرت الصور تضرر المنزلين، اللذين سقط عليهما مقذوف "أنصار الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن سقوط مقذوف لـ "أنصار الله" على قرية حدودية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.