شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة نسرين طافش باطلالة جريئة جدا وظهور فاضح لم يتوقعه أحد ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحرص دائماً الفنانة السورية نسرين طافش، على مشاركة جمهورها بكل ما هو جديد من صور ومقولات تحبها.

فقد نشرت نسرين عبر حسابها الشخصي على تطبيق “Instagram” صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة لفتت الأنظار، وكتب معلقة على الصور بإحدى المقولات للمسرحي السوري سعد الله ونوس التي قال فيها: “إننا محكومون بالأمل. وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ”،وظهرت نسرين في الصور برداء أبيض قصير كشف عن بطنها، مع بنطال جنيز .

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على صعيد أخر ،يذكر أن نسرين طافش بدأت مؤخرا تصوير مسلسل “الوجه الآخر”،بطولة ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.

وكان آخر أعمال نسرين طافش هو مشاركتها في مسلسل “ختم النمر” الذي عرض عبر قناة ON،وهو ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ‏وميرهان ‏حسين، ‏ونسرين طافش، ومن إنتاج “سينرجي”، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.‎