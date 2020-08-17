شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "أردني" وابنه يتحرشون بزوجة كويتي على الشاطئ أمام عينه .. شاهد كيف انتقم منهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاجم مواطن كويتي أردنياً وابنه وهددهما بسكين عند أحد شواطئ منطقة الفنطاس بعد اتهام الأب الأردني بالتحرش بزوجته أمام عينيه.

الواقعة بدأت بشرارة بين كويتي والأردني في الثلاثينات من عمره، حيث اتهمه المواطن بأنه تحرّش بزوجته أثناء تواجدهما في أحد شواطئ منطقة الفنطاس، ما دفعه إلى ضربه، وعندما فزع له ابنه وحاول الوقوف معه انهال عليه بالضرب، ثم لاحقهما بسكين، إلا أن عدداً من مرتادي الشاطئ سيطروا عليه.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• لأول مرة .. الفنانة ياسمين صبري تنشر صورة تظهر صدرها البارز والمشدود .. بدون نفخ او سلكون .. الطبيعي طبيعي ..شاهد

• بملابس جريئة وشبه عارية .. الفنانة غادة عبدالرزق تذهل الجميع بجسمها المثير وهي على البحر مع ابنتها "روتانا" .. شاهد الصور

• "أردني" وابنه يتحرشون بزوجة كويتي على الشاطئ أمام عينه .. شاهد كيف انتقم منهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر

• صدمة تهز الوسط الفني : نهاية مأساوية لفنان شهير ..زوجته قتلته وشربت دمه ثم مارست الجنس مع جثته .. لن تصدق من هو الفنان ..شاهد صور وتفاصيل مرعبة

• هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم

• “كاسيات عاريات”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها تستعرضان أجسادهن بـ”البكيني” و”روب الاستحمام”!

• زوج السعودية " آلاء النعمان" يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي .. ما فعله بغرفة نومها اثناء عودتها من السفر صدم الجميع ..شاهد الفيديو والصور

• إبنة الفنان "عمرو دياب " تصدم الجميع بظهور فاضح .. شاهد ماذا كانت تفعل داخل السيارة ..صور

• السعودية هند القحطاني تستعرض جسد ابنتها المراهقة على البحر .. ظهرت شبه عارية وكشفت عن مناطقها الحساسة ..شاهد

• الفنانة نسرين طافش باطلالة جريئة جدا وظهور فاضح لم يتوقعه أحد ..شاهد الصور

Advertisements

• هل تذكرون الفتاة السعودية التي قالت أن شقيقها يغتصبها منذ 6 سنوات .. شاهدو المفاجأة الجديدة التي اعلنتها اليوم .. انكشف المستور واتضحت الحقيقة .."فيديو"

• ظهور صارخ للاعلامية السعودية ومذيعة قناة MBC "لجين عمران" .. شاهد 15 صورة تخطف الأنظار وتكشف مفاتنها الساحرة

• السعودية : فتاة منقبة خرجت إلى الشارع متزينة وكأنها حورية من الجنة .. هذا الشاب لم يستطع مقاومة جمالها الساحر فأرتكب جريمة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد الفيديو

• الفنانة شمس الكويتية بفيديو فاضح جديد .. ارتدت ملابس عارية واظهرت مناطقها المثيرة بوصلة رقص وهي سكرانة ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها .. شاهد

• المليادير السعودي الوليد بن طلال مع فنانة شهيرة داخل قصره بالرياض .. صور جريئة وصادمة ..شاهد

• الكويت : وصلة "هز" لفنانة شهيرة تثير ضجة واسعة .. ارتدت فستان فاضح وظهرت وهي سكرانة ترقص بطريقة ماجنة .. والمفاجأة لن تصدق من تكون ..شاهد

• رسالة غامضة من " تركي آل الشيخ ": اخجلوا.. للمرة المليون لا علاقة لي بشيء

• السعودية : فتاة ذهبت للولادة في أحد المستشفيات فنسيت الطبيبة في بطنها " فوطة " لمدة 9 أيام .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة .. "صور"

• سعودي تزوج من فتاة فاتنة الجمال .. وفي ليلة الدخلة اكتشف امرا خطير لم يخطر على بآل أحد ..شاهد الفيديو

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

￼

وحضرت إحدى دوريات الأمن إلى مكان المشاجرة، بعد بلاغ من المارة، وتمت إحالة جميع الأطراف إلى مخفر المنطقة، وفتح تحقيق من قبل المباحث في ما حصل، لاتخاذ الإجراءات القانونية. وفق مصدر أمني كويتي