بعد نجاح فعالية شبوة... - الائتلاف الجنوبي يعلن تنظيم فعالية جماهيرية بحضرموت خلال الأيام القادمة

عقد الائتلاف الوطني الجنوبي فرع محافظة حضرموت (الوادي والصحراء)، مساء هذا اليوم بمدينة سيئون، الاجتماع الأول لأعضاء القيادة المحلية لتدشين عمل الفرع ومناقشة تحضيرات الفعالية الجماهيرية القادمة.

وترأس الاجتماع الذي يأتي في إطار استكمال البناء التنظيمي والهيكلي، الأمين العام للائتلاف الوطني الجنوبي، الدكتور محمد بامقاء، بحضور عضو هيئة الرئاسة الأستاذ وضاح بن بريك، رئيس الدائرة التنظيمية، وعضو الأمانة العامة، الأستاذ فرج ناجي بن طالب، رئيس دائرة الفروع والمحليات، رحب الأمين العام، بأعضاء القيادة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء.

وتطرق إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في إشهار حضرموت لأول فرع للائتلاف بالمحافظات، والفعاليات التي نفذها الائتلاف في المحافظات الجنوبية للتأكيد على الشراكة الوطنية.

وبحث الاجتماع التحضيرات والاستعدادات لتنظيم الفعالية الجماهيري بمدينة سيئون في الأيام القادمة، وآليات الحشد من مختلف المديريات وإظهار الوجه الحضاري لحضرموت وتأييدها للشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي، ومشروع الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم وفي مقدمتها إقليم حضرموت، ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

وأكد الأمين العام للائتلاف الوطني الجنوبي، الدكتور محمد بامقاء، أن حضرموت تتصدر اهتمام الائتلاف لمكانتها وأهميتها التاريخية و السياسية والاقتصادية، ويسعى لحصولها على حقوقها بما يتناسب مع حجمها ومكانتها وإرثها الحضاري.

Advertisements

وحث أعضاء القيادة المحلية على بذل المزيد من الجهود في تفعيل فرع الائتلاف، والاهتمام بالحشد الجماهيري للفعالية الشعبية لإيصال رسالة حضرموت ومطالبها.

ودعا جميع أبناء وادي وصحراء حضرموت للمشاركة في الفعالية الجماهيرية، مؤكدا أن حضرموت سترسم صورة حضارية ستبهر الجميع في الداخل والخارج.

من جانبه، أوضح عضو هيئة الرئاسة، رئيس الدائرة التنظيمية بالائتلاف الوطني الجنوبي، الأستاذ وضاح بن بريك، أن الائتلاف بوادي وصحراء حضرموت، يعد صاحب الانطلاقة الأولى في الاشهار، لما تمثله حضرموت من مكانة واهتمام لدى الائتلاف.

وعبر عن ثقته العالية في نجاح الفعالية الجماهيرية بجهود جميع أعضاء القيادة المحلية، وما تحمله من أهداف وطنية لحماية حق الجميع في التعبير عن تطلعاتهم وإفشاء قيم التعايش والسلام ورفض سياسة الاحتكار والصوت الواحد.

وكان الائتلاف الجنوبي قد نظم أمس الأحد، مسيرة جماهيرية حاشدة في محافظة شبوة، تأييدا للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس هادي، ورفضا لمليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

